الطقس اليوم حار ومغبر مع رياح معتدلة السرعة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 30/ 08 /2018إلى الساعة 0800 يوم 31 / 08 / 2018

حار ومغبر نهاراً وغائم جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية .

حركة الرياح

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ ساعة أحياناً.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

حار ومغبر نهاراً وغائم جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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