أبولون اليوناني يعلن رسميا ضم شيكابالا

بواسطة / بتاريخ 2018-08-29 في 7:08 م /
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أعلن نادي أبولون المنتمي لدوري الدرجة الأولى في اليونان اليوم الأربعاء ضم اللاعب المصري محمود شيكابالا وذلك في منشور في إنستجرام.

وانتقل شيكابالا إلى أبولون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ولعب البالغ عمره 32 عاما من قبل في اليونان رفقة نادي باوك.

وخسر أبولون اليوناني في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره أمام لاريسا الذي يضم بين صفوفه باسم مرسي.

وكشف موقع aelole اليوناني قرار إدارة أبولون بإقالة فاليريان إسماعيل مدرب الفريق من منصبه بعد الهزيمة الأولى في الدوري.

صحيفة to10 اليونانية من جانبها أشارت إلى وجود خلافات سابقة بين المدرب والإدارة فـ”العلاقة بين الطرفين لم تكن جيدة على الإطلاق”.

الخسارة أمام لاريسا دمرت العلاقة بالكامل، وفقا للصحيفة، والآن الاتجاه الأقرب لفريق أبولون هو التعاقد مع مدرب يوناني.

 

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