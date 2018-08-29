خاصية جديدة في One Drive ستزودك بوصف حول ملفات الصوت والفيديو تلقائياً

تعمل مايكروسوفت على تزويد منصتها السحابية بالقدرات اللازمة لتقديم وصف حول ملفات الصوت والفيديو، وذلك في خدمتها السحابية الخاصة بالأعمال One Drive For Business، باستخدام وسائل الذكاء الصناعي بنفس الآلية المستخدمة في خدمة مشاركة الفيديو من مايكروسوفت Microsoft Stream، حيث ستكون مفيدة جداً في حالة الحاجة لتقديم شرح حول فيديو معين أثناء عقد اجتماع عمل أو ما شابه. وما على المستخدم سوى أن يوكل المهمة للمنصة السحابية الذكية للقيام بالأمر.

ومن الأمور الجيدة أيضاً كون هذه الخاصية تسهل عملية البحث عن صورة أو ملف صوتي أو فيديو معين، من خلال اللجوء إلى خدمة الوصف هذه، التي بدورها تتيح البحث بواسطة المحتوى الداخلي للمادة، فعلى سبيل المثال يمكن العودة والوصول لفقرة محددة خلال الاجتماع من خلال جملة محددة تم الإشارة لها من قِبل أحد الأشخاص.

وقد أضافت مايكروسوفت أن هذه الخصائص المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكون متوفرة في وقتٍ لاحق من هذا العام، والذي على الأرجح ستطلقها في مؤتمرها Ignite في أواخر سبتمبر القادم.

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