دراسة: زيت جوز الهند بلا مميزات خارقة

ذهبت دراسة ألمانية إلى طريق آخر معاكس عندما صدمت الكثيرين الذين كانوا يعتقدون في الخصائص المفيدة المذهلة لزيت جوز الهند.

وقالت الدراسة بحسب شبكة ايه بي سي نيوز، إن هناك مبالغات كثيرة فى الحديث عن فوائد زيت جوز الهند، حيث قالت الباحثة كارين مايكل الاستاذة في جامعة فرايبورج إنه لم يثبت بشكل قاطع أن زيت جوز الهند يقي من أمراض القلب أو ينشط التمثيل الغذائي أو يحرق الدهون.

وذكرت أن فائدة زيت جوز الهند لا تتعدى فائدة زيوت الطعام الأخرى كزيت بذرة القطن أو زيت عباد الشمس أو زيت فولا الصويا .

وأشارت الدراسة إلى أن زيت جوز الهند على العكس غني بالدهون المشبعة التي ينصح الأطباء مرضى القلب بتجنبها، برغم أنه لايوجد إجماع بين الأطباء على أضرارها وأنها لاتؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الكولسترول في الدم.

وينصح الأطباء بتجنب الدهون المشبعة والاعتماد على الدهون غير المشبعة ما يقلل مخاطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%.

وذكر الباحث مايكل ساكس الأستاذ فى مدرسة هارفارد للطب بالولايات المتحدة الأمريكية، إن دراسة الباحثة الألمانية ينبغى أن تخضع أيضًا لنقاش أوسع، فحتى إن لم يكن زيت جوز الهند على هذا القدر من الأهمية التي يظنها البعض، فلا شك أنه من الزيوت الصحية للجسم.

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