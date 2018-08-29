شاهد بالصور | مهرجان الالوان في الهند

على مدار 10 أيام من كل خريف، يحتشد أكثر من 10 مليون هندي للمشاركة في غرب بنجال، حيث يخضبون وجوههم بالألوان، ويرقصون وينزلون في الماء.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن ملايين الهنود يحتشدون ضمن مهرجان دورجا بوجا، في غرب بنجال، للمشاركة في الموكب الذي ينظم سنويا في هذه المنطقة.

وينظم المشاركون احتفالات بارتداء ألوان زاهية، والرقص الجماعي، وكذلك النزول في النهر.

هذا المهرجان ذات الصبغة الدينية الهندوسية أيضا، يشهد تكريم للأطفال من خلال وضع أكاليل الزهور عليهم.

كما تقوم السيدات المتزوجات بتلوين وجوه بعضهن البعض بطلاء باللون القرمزي، بينما تنطلق بعض العروض الاستعراضية.

رجال آخرون يحملون آلات موسيقية ويعزفون عليها بينما يطفون فوق مياه النهر بينما تتابعهم أعين المشاركين على الشاطئ أو على متن السفن المحيطة بهم.

ويرصد هذا الاحتفال قصة إلهة عند الهندوس تحمل اسم بوجا، حيث يتم الاحتفال بها على مدار أيام المهرجان قبل تركها ترحل إلى جبال الهيمالايا.

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