الإعفاء من التأشيرة يرفع عدد السياح الإماراتيين في أيرلندا

شهدت إيرلندا في الآونة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في تدفق السياح الإماراتيين إلى أراضيها، وذلك بعد قرار الحكومة الإيرلندية رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الإماراتيين، وذكر أيندا كورنيلي، مدير منطقة إيرلندا في شركة طيران الإمارات، بأن عدد الزوار الإماراتيين إلى إيرلندا حقق زيادة نسبتها 17% من عدد المسافرين الإجمالي القادمين من الإمارات إلى إيرلندا، وصرّح أيندا: «أرى بأن السبب المباشر لازدياد عدد السياح الإماراتيين القادمين إلى إيرلندا هو قرار إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الإماراتيين الذي تم إصداره بداية العام الجاري، وقد شهدت درجة الأعمال ضمن الرحلات من دبي إلى إيرلندا زيادة بنسبة 28%، وفي واقع الأمر تشكل نسب الزيادة قفزة مشجعة نحو تحقيق فائدة اقتصادية بعد إصدار قرار رفع التأشيرة».

وقال نايل جيبونز، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الإيرلندية: «لقد شكّل قرار رفع تأشيرة الدخول إلى إيرلندا لرعايا دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة نحو توطيد علاقات متينة بين الإمارات والحكومة الإيرلندية، وقد دفع هذا نحو تعزيز العلاقة الإيجابية بالفعل بيــن الدولتين، ووفّر فرصة لمواطني دولة الإمارات لاكتشاف ثقافة إيرلنــدا ومناظرها الطبيعية وتاريخها».

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