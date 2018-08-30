ريجيكامب: درع الدوري هدف الوحدة من أول مباراة

أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن العنابي لديه هدف واضح هذا الموسم بالحصول على لقب دوري الخليج العربي والمنافسة على كل بطولات الموسم، مشيراً إلى أن اللاعبين اكتسبوا خبرات أكبر عن الموسم الماضي والفريق مطالب بالتضحية من أجل تحقيق هدفه بالتتويج بالدرع.

وقال في المؤتمر الصحافي، أمس، عن استعدادات فريقه لانطلاقة الدوري بمواجهة اتحاد كلباء في الجولة الأولى: «سنخوض أول مباراة في الموسم ونملك الرغبة القوية في ظهور الفريق بشكل أفضل، فقد أنهينا الموسم الماضي في المركز الثاني وهو ما يجبرنا أن نكون أفضل وأقوى هذا الموسم، هدفنا واضح ورغبتنا قوية في المنافسة على لقب الدوري من أول مباراة في المسابقة».

وأضاف: «لا أعلم الكثير عن اتحاد كلباء الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، ولذلك نحن مطالبون بالجدية والتركيز».

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