تطبيق يمكنك من تحرير فيديوهاتك تلقائيًا

مثل Klap ، Replay ، Quik أو Magisto ، مع Action لن تحتاج بعد الآن بأن تكون محترف للقيام بتعديل وتحرير فيديوهاتك من على هاتفك الذكي، فقط كل ما تحتاج إليه هو التطبيق بالإضافة إلى خبرة طفيفة، ومع هذا التطبيق الجديد سيكون بين يديك أداة لتحرير مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التدخل في هذه العملية الطويلة.

وبفضل الخوارزميات الذكية التي يأتي بها تطبيق Action، كل ما عليك هو إستيراد الفيديو، ودع الباقي له، حيث يحدد ويحلل الفيلم أو المقطع الدعائي الخاص بك عن طريق الضبط التلقائي للموسيقى التي اخترتها.

كما وستتمكن من التدخل في جميع مراحل هذه العملية، على سبيل المثال لتغيير تسلسل الفيديو أو قطعة ما، وبمجرد تخزين فيلم، سيكون عليك فقط حفظه على جهازك أو مشاركته على الشبكات الاجتماعية المختلفة، أخيرًا يمكنك تجربة تطبيق Action لأجهزة iPhone و iPod Touch و iPad مجانًا من هنا، مع وجود مشتريات داخلية.

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