دراسة ألمانية: الأمومة تؤثر على الصحة الذهنية لكثير من النساء

خلصت دراسة ألمانية إلى أن الصحة الذهنية لكثير من النساء تتأثر بشكل ملحوظ في السنوات التالية للولادة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو)، ونُشِرَتْ في برلين الأربعاء، أن ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء (5ر29%) عانت من «تدهور كبير» في صحتها الذهنية في السنوات السبع الأولى من الأمومة.

وقد تثبّت الباحثون من التأثير المعاكس، إذ أوضحت الدراسة أن نحو واحدة من كل خمس نساء (19%) شعرن بتحسن ملحوظ في السنوات التالية بعد السنوات السبع.

وشملت الدراسة أسئلة عن عدد مرات انسحاب النساء بسبب مشاكل نفسية، والمرات التي شعرن فيها بالإحباط، وتلك التي شعرن فيها بالتوازن، أو الامتلاء بالطاقة الكاملة.

وبالمقارنة، أظهرت الدراسة تدهوراً في الصحة الذهنية للنساء اللاتي ليس لديهن أطفال، ولكن بدرجة أقل من النساء الأمهات.

وأوضحت أن تدهور الصحة الذهنية للأمهات ظهر بشكل خاص في الفترة بين السنة الرابعة والسابعة بعد الولادة.

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