شاهد بالصور | معركة الطماطم في إسبانيا

احتشد 22 آلف شخص على الأقل ، اليوم الأربعاء في مدينة بونول، بإقليم فالنسيا، بإسبانيا للاحتفال بمهرجان الطماطم، الذي يشهد إقبالا خاصا من الأسبان وحتى السياح الأجانب.

ويشهد هذا الاحتفال معارك ضارية بين آلاف المشاركين، سلاحها الطماطم والصلصا، إذ يبدأ كل طرف بقذف الآخرين بالطماطم والصلصا التي يجهزها لهذا الاحتفال، بحسب صحيفة “اكسبرس” البريطانية.

وخلال العام الماضي، 160 طن من الطماطم خصصت للمعارك بين المشاركين في هذا المهرجان السنوي.

وبحسب برنامج المهرجان، يأتي شخصية كبيرة ليقوم بتوزيع الطماطم على المتبارين، ويبدأ الاقتتال الذي يستمر لمدة ساعة.

ويطلب من المتبارين أن يرتدوا ملابس بيضاء، وعدم حمل هواتف غالية الثمن، أو كاميرا أو أموال، حتى لا تتعرض للتحطم أو السرقة.

ويعود هذا الاحتفال لعام 1945، حينما قام شباب بسرقة كمية من الطماطم من متجر، وبدأوا في قذف بعضهم بها، ومنذ هذا التاريخ، يحتفل الأسبان كل عام بهذه الذكرى، من خلال معارك بالطماطم والصلصا.

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