فيدرر يفتح النار على بيكيه بسبب كأس ديفيز

أطلق روجر فيدرر نجم الكرة الصفراء والمصنف الثاني عالمياً قذائفه لكن تلك المرة ليست داخل الملاعب التي صال وجال بها لتحقيق الألقاب، بل في وجه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم.

بيكيه مالك شركة كوزموس للاستثمار، تمكن من توقيع عقدٍ مع الاتحاد الدولي للتنس لمدة 25 عاماً بقيمة 3 مليارات دولار مقابل الحصول على حق إدارة كأس ديفيز بنظامها الجديد.

وأكد السويسري في تصريحات صحفية عقب تأهله للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة المقامة حالياً في نيو يورك، رفضه إقامتها في سبتمبر 2019 بدلاً من نوفمبر بنفس العام “يجب أن نأخذ حذرنا، لا ينبغي أن يصبح كأس ديفيز كأس بيكيه”.

وتابع “الجزء الجيد من هذا الخلاف أن الجميع سيضطرون للجلوس حول طاولة واحدة والاستماع إلى بعضهم البعض، الاتحاد الدولي ورابطة اللاعبين المحترفين ومسئولي كأس ليفر”.

وسيقام كأس ليفر الذي يبلغ عمره عام واحد وينظمه فيدرر وجهازه الإداري، ويضم فريق أوروبا في مواجهة بقية العالم بالفترة من 20 إلى 22 سبتمبر في جنيف عام 2019 مما يوشك بحدوث صدام بين الموعدين.

وأردف ” صحيح أن الأسابيع القادمة قد تكون مثيرة للغاية. لم أتحدث إلى بيكيه بعد، لكنني أعترف أنه من الغريب أن نرى لاعب كرة قدم يصل ويتدخل فيما يخص تنس”.

وأتم “تحتاج رياضتنا إلى التفكير قليلاً خارج الصندوق للإبداع. لكنها تشبه لعبة لغز بناء البرج. عليك أن تكون حريصا على عدم إزالة الطوب الذي سيتسبب في وقوع المبنى بأكمله”.

نسخة 2018 من كأس ديفيز ستكون الأخيرة بالنظام المتبع منذ 118 عاماً، على ان تقام النسخة القادمة بنظام البطولات المجمعة الكبرى بتواجد 18 فريقاً يلتقون في مدينة واحدة لمدة أسبوع لتحديد الفائزين، على أن يقام في ليل الفرنسية أو مدريد الإسبانية.

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