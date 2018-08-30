26 لاعباً في قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر إسبانيا

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني قائمة الأبيض للمعسكر الخارجي الذي سيقام للفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2018 بمدينة جيرونا الإسبانية ضمن المحطة الثانية من محطات إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019 بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً تم توزيعهم على 6 مجموعات ، حيث سيلعب منتخبنا الوطني ( مستضيف البطولة ) ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين .

وضمت القائمة 26 لاعباً هم : خالد عيسى ، إسماعيل أحمد ، مهند سالم ، محمد أحمد ، بندر الإحبابي ، عامر عبدالرحمن ، أحمد برمان ، ريان يسلم ، محمد عبدالرحمن ( العين ) علي خصيف ، فارس جمعة ، علي مبخوت ( الجزيرة ) محمد مرزوق ، وليد عباس ، ماجد حسن ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) سيف راشد ، الحسن صالح ( الشارقة ) علي حسن سالمين ، خميس إسماعيل ( الوصل ) محمود خميس ، خليفة مبارك غانم ( النصر ) محمد برغش ( الوحدة ) فهد الظنحاني ( بني ياس ) عمر عبدالرحمن ( الهلال السعودي ) .

وأعضاء الجهاز الفني والإداري وهم : عبدالله صالح ( مشرفاً ) عبيد هبيطة ( مديراً ) ألبيرتو زاكيروني ( مدرباً ) ستيفانو غريتي وسليم عبدالرحمن ( مساعدين للمدرب ) الباريريا ايجينيو ( مدرباً للياقة البدنية ) موريزيو غوديو ( مدرباً لحراس المرمى ) طارق بن جدية ( مترجماً ) ماسيمو مانار ( طبيباً ) يوسف سحنون ( معالجاً طبيعياً ) الفريدو باسيني ( محللاً ) باولو كولاتي ( محلل لياقة بدنية ) ايتوري بروتا ( مصور فيديو ) محسن بلحوز ( طبيب تغذية ) سالم النقبي ( منسقاً إعلامياً ) اندراس كوفاز وأديمار داسيلفا ( مدلكين ) هشام تيكنوين ( مصوراً ) كيلاني عبدالمنعم و عباس إبراهيم ( مسؤولين للمهمات ) .

ويخوض منتخبنا في معسكر إسبانيا مباراتين دوليتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو يوم 6 سبتمبر ومنتخب لاوس يوم 11 من ذات الشهر .

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى مدينة جيرونا يوم بعد غد السبت عبر مطار دبي الدولي وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي التي ستُلعب اليوم وغداً .

وحرص المدير لمنتخبنا الوطني ألبيرتو زاكيروني على التواجد في جمهورية مصر العربية لمتابعة أحداث مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي جمعت العين والوحدة باستاد 30 يونيو بالقاهرة والتي توج فيها الوحدة باللقب بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية .

وكان الأبيض أقام معسكراً تدريبياً في مدينة سالزبروغ النمساوية للفترة من 1 إلى 19 أغسطس الجاري لعب خلاله عدداً من التجارب الودية مع أندية نمساوية وإيطالية إلى جانب خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب أندورا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف .

الجدير بالذكر أن الأبيض سيستهل مشواره في نهائيات كأس آسيا بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية ، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير كذلك على استاد مدينة زايد الرياضية ، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين .

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