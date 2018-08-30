بلدية دبي تطلق تحدي “بناء بلا حوادث”

باشرت بلدية دبي اليوم باستقبال طلبات المشاركة في مبادرة تحدي “بناء بلا حوادث ” وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري ،صرح بذلك المهندس عبدالله علي محمد مدير إدارة رقابة البناء في البلدية

وأضاف بأنه قد تم تخصيص رابط إلكتروني في نظام دبي لتراخيص البناء لاستقبال طلبات المشاركة في المبادرة التي تعد بمثابة فرصة لشركات المقاولات لإبراز أفضل الممارسات المستخدمة لديهم في مجال السلامة الإنشائية وعرض أفكارهم وأهم التقنيات والمعدات المستخدمة لديهم بما يساهم في إنجاز ساعات عمل من البناء دون حوادث إنشائية.

وأوضح بأن جميع المشاركين سيحصلون على “شهادة مشاركة إلكترونية” تقديراً من البلدية على مساهمتهم ومشاركتهم الفعالة في إنجاح هذه المبادرة ، إضافة إلى باقة من المكافآت والامتيازات ستُمنح للشركات الفائزة عند الإعلان عن النتائج في مايو القادم.

وقال إن بداية التحدي في المبادرة سيكون مع بداية شهر أكتوبر القادم ولمدة ستة أشهر ولغاية نهاية شهر مارس من العام القادم ،يتم خلالها تكاثف جميع الجهود من خلال إطلاق مجموعة من الفعاليات ستقوم بها البلدية بجانب شركائها من فئة المقاولين لترسيخ مفهوم السلامة الإيجابية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى العاملين في مواقع البناء بدلا من تكثيف الزيارات التفتيشية وفرض الجزاءات، وحث المقاولين على استخدام منهجيات التدريب والتعليم للعمال واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية العمال وتأمين المواقع الإنشائية بما يساهم في تحقيق ساعات عمل في تنفيذ المشاريع الإنشائية دون وقوع الحوادث الإنشائية.

وأوضح بأنه تم تحديد ساعات العمل المطلوبة للتحدي دون حوادث استناداً إلى عدد عمال الشركة المسجلة في البلدية، حيث تم تصنيفها إلى سبع فئات لتوسيع نطاق المشاركة والفوز لأكبر شريحة ممكنة من شركات المقاولات.

كما دعا المهندس عبد الله جميع شركات المقاولات التي يزيد عدد عمالها عن 30 عامل بالتقدم والمشاركة في هذا التحدي الذي يجسد الفكر الإيجابي لدى البلدية ولما لها من الأثر الكبير على الشركة ذاتها في استمرارية الأعمال وإنجاز المشاريع بالوقت المحدد دون ان يؤدي إلى ضياع واهدار الوقت ، علماً بأنه تم تخصيص مجموعة من قنوات الاتصال والتواصل الفعالة والسريعة للإجابة عن أية استفسارات متعلقة بالمبادرة عبر نظام الرسائل العامة (خدمات إدارة رقابة البناء) وعبر البريد الإلكتروني ConstructionChallenge@dm.gov.ae إضافة إلى الرقم المجاني 800900.

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