468 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 14 مليون في “القوز الصناعية”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 468 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 110 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضى بقيمة 90 مليون درهم و 90 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 110 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة القوز الصناعيه الثالثه تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة7 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة الخيران الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة فى اليلايس 2 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 268 مليون درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 218 مليون درهم و 46 رهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 171 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 12 مليون درهم.

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