ماني يكشف سبب رفضه مانشستر يونايتد قبل الانضمام لليفربول

وأوضح ماني في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن الهولندي لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد السابق كان يرغب في التعاقد معه عام 2015 ولكنه قرر البقاء لموسم إضافي رفقة ساوثامبتون قبل أن ينضم إلى الريدز لاحقا.

وعن هذا العرض قال ماني: “حقيقة لم أصدق. عدة فرق كانت ترغب في التعاقد معي من بينها يونايتد النادي الخطأ بالنسبة لي”.

,أضاف ” بالطبع تحدثت مع لويس فان جال ورغم ذلك قدموا لي عرضا، ولكن بالنسبة لي لم يكن النادي المناسب وفي اللحظة غير المناسبة”.

وشدد “عليك أن تشعر أنه النادي المناسب والمدرب المناسب في الوقت المناسب”.

وكون ماني رفقة محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو ثلاثيا هجوميا خطيرا سجل 91 هدفا الموسم الماضي.

وسجل ماني هدف ليفربول الوحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حين خسر الفريق أمام ريال مدريد 3-1 في كييف عاصمة أوكرانيا.

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي يوم السبت المقبل في الجولة 4 من الدوري.