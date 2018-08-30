مصر | اختيار أول قبطية لشغل منصب “محافظ”.. ورئيس جديد لـ”الرقابة الإدارية”

شهدت مصر، الخميس، اختيار منال عوض ميخائيل، لتشغل منصب محافظ دمياط، لتصبح أول سيدة قبطية تشغل منصب “المحافظ” في البلاد، فضلا عن تعيين شريف سيف الدين كرئيس جديد لهيئة الرقابة الإدارية، حيث كانا من بين الشخصيات التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وأقر السيسي حركة المحافظين في مصر، حيث اجتمع معهم وأعرب عن “أطيب تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم”، مضيفا أن “مصر تنتظر الكثير من الجهد والعمل الجماعي والتفاني لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذي يتطلب الطاقة الإيجابية والقدرة على تحقيق الإنجازات وبث الأمل في نفوس المواطنين”، حسب بيان الرئاسة المصرية.

وكلف السيسي المحافظين بـ”بذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها”.

وتضم قائمة المحافظين الأسماء التالية وفقا لبيان الرئاسة المصرية:

• اللواء/ خالد فودة صديق محمد محافظاً لجنوب سيناء

• اللواء/ عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظاً لقنا

• اللواء/ أحمد عبد الله محمد عبد الله محافظاً للبحر الأحمر

• اللواء/ إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظاً لكفر الشيخ

• اللواء/ عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظاً لبورسعيد

• اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط محافظاً للوادي الجديد

• الدكتور/ ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب محافظاً للشرقية

• محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لشمال سيناء

• المستشار/ هاني عبد الجابر محمد إبراهيم محافظاً لبني سويف

• المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد محافظاً للأقصر

• الدكتور/ كمال جاد شاروبيم سعد محافظاً للدقهلية

• الدكتور/ علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظاً للقليوبية

• الدكتور/ عبد العزيز قنصوة محافظاً للإسكندرية

• لواء أ.ح/ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظاً لأسوان

• لواء أ. ح/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر محافظاً للسويس

• لواء أ.ح/ حمدي حامد محمد عثمان محافظاً للإسماعيلية

• اللواء/ جمال نور الدين محمد زكي محافظاً لأسيوط

• اللواء/ أحمد راشد مصطفى عطيفي محافظاً للجيزة

• اللواء/ خالد عبد العال عبد الحافظ محافظاً للقاهرة

• اللواء/ عصام سعد إبراهيم أحمد محافظاً للفيوم

• اللواء/ قاسم محمد حسين قاسم محافظاً للمنيا

• اللواء/ مجدى محمد على الغرابلي محافظا لمرسى مطروح

• اللواء/ سعيد محمد محمد عباس محافظا للمنوفية

• / هشام السعيد محمد السيد محافظاً للغربية

• اللواء/ هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة محافظاً للبحيرة

• منال عوض ميخائيل محافظاً لدمياط

• الدكتور/ أحمد عبد الله الأنصاري محافظاً لسوهاج

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