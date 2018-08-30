إل جي تعلن عن سلسلة شاشات مخصصة لاستخدامات الألعاب

أخذت شركة إل جي الكورية مكانها اليوم في معرض IFA للشركات التقنية في برلين الألمانية، وأطلقت العنان لأحداث أجهزتها – بالطبع بعيدًا عن الهواتف الذكية، حيث كشفت عن خط شاشات UltraGear بحجم 34 بوصة والمخصصة لاستخدامات الألعاب.

وتمتلك السلسلة الجديدة شاشات من نوع IPS مع أبعاد 21:9 ودقة 3440X1440، وتأتي مع تقنيات لدعم معالجات نيفيديا وAMD حتى تقدم تجربة أفضل للمستخدمين، كما تدعم تقنيات أحدث أجهزة الألعاب مثل آيسر، وهو ما يعني أن المستخدم سيحصل على تجربة مميزة مهما كان طلبه.

وقد أطلقت الشركة نسختين من الشاشات؛ هي 34GK950G و 34GK950F ويمكن القول أنهما متطابقتان عند النظر إليها، إلى أن الشاشة الأولى تأتي بتردد أبطء يصل 120 جيجا هيرتز بدعم Nvidia G-Sync، بينما يصل تردد الثانية إلى 144 جيجا هيرتز بدعم معالج Radeon FreeSync 2 من AMD.

وبالحديث عن شكلها، فإنها تأتي بشكل مقوس عرضي، كما أنها تحتوي على حواف صغيرة جدًا. بالإضافة إلى أنها تحتوي على منافذ USB 3.0، وHDMI 1.4، وكذلك DisplayPort 1.2، بالإضافة لمنفذ للطاقة ومنفذ للسماعات بقياس 3.5 مم.

يُذكر، أن الشركة لم تعلن عن أي تفاصيل إضافية حول الشاشات، وخصوصًا السعر وموعد الإطلاق.

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