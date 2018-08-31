الطقس اليوم حار ومغبر مع رياح معتدلة السرعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً نهاراً وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، مشيرا إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية .

وقال المركز إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية / 15 – 20 كم/ساعة، وتتحول بعد الظهر من شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ ساعة أحياناً.

وذكر ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:07 الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:01 وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والثاني عند الساعة 01:18، والجزر الأول عند الساعة 18:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:46.

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