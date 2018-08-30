شاهد بالصور | أغرب الغابات في الأرض

حينما تفكر في الغابات، الصورة التي ترتسم في مخيلتك هي قطعة من الأرض مليئة بالأشجار الطويلة التي تزاحم السماء، وتبدو مخيفة من الداخل حيث الحيوانات والحشرات التي تختبئ بها.

لكن ليس كل الغابات تشبه ذلك، فهناك الكثير من الغابات المختلفة أو الغريبة على كوكب الأرض.

ورصد موقع “مازر ناتشر” المهتم بالطبيعة أغرب الغابات على كوكب الأرض.

1 – غابات كيلب Kelp

أحد الأمثلة الغريبة لهذه الغابات هي غابات كليب الموجوة في شاطئ شمال كاليفورنيا والمعروفة بالغابة تحت الماء، إذ أنها غابات تحت الماء. يشير الموقع أن هذا النوع من الغابات ينتشر أيضا في قاع المحيطات حول العالم، وثري بالحيوانات البحرية، بعيدا عن الحيوانات البرية.

2 – غابة أشجار الكايفر في ناميبيا: تعد أحد الغابات الغريبة، إذ أن أغصان هذه الشجرة تبدوا في حالة رعب أو خوف.

3- غابة شجر متثيوسلاه: وتقع في كاليفورنيا، هذه الشجرة أحد أنواع الصنوباريات، والتي يمتد عمر بعض هذه الأشجار لما يقرب من 5 آلاف عاما وهذه الغابة لا تتميز فقط بطول عمر أشجارها، ولكن بمظهر الشجر الذي يشبه منظر الساحرة.

4- الغابة الغارقة في بحيرة كايندي: على عكس الغابات الغريبة في هذه القائمة، فإن هذه الغابة الموجودة في كازخستان شهدت ظاهرة غريبة. إذ أن أشجارها كانت على أرض جافة حتى عام 1911، حينما وقع زلزال تسبب في انزلاق أرضي، وشكل بحيرة دخل الغابة.

5- الوادي الميت: في ناميبيا أيضا، كانت الصحراء ذات تربة خصبة، لكن منذ 900 عام، حدث جفاف تسبب في تشكل كثبان رميلة قطعت المياه للصحراء من نهر تساوشاب وتسبب ذلك في موت الأشجار التي كانت موجودة في الوادي، وعلى الرغم من مرور قرون، إلا أن الأشجار لا تزال قائمة. ويبلغ عمر هذه الأشجار أكثر من 1000 سنة.

6- غابة الشجر الاستوائي: المعروفة أيضا باسم “شارع الشجر الاستوائي”، وتقع بالقرب من ساحل ميناب في مدغشقر. وتعد هذه الغابة من المقاصد السياحية الرئيسية في هذه الدولة وهذه الأشجار القائمة كالأبراج يبلغ أعمارها 800 عام، وكان يحيطها غابات، لولا القطع الجائر.

7- الغابة الملتوية: توجد في بولندا، ولا تزال سرا محيرا، إذ أنها تضم 400 شجرة، ملتوية من منطقة الجذع وزرعت هذه الغابة في ثلاثينات القرن الماضي خارج مدينة نوي كزانوبو في بولندا، لكن لا أحد يعلم السبب الذي جعل الأشجار تأخذ هذا الشكل الغريب.

8- أشجار التنين الدامي: وهي أشجار على شكل مظلة شمسية، ولديها لون أحمر غريب، أنها غابة أشجار التنين الدامي في اليمن ويوضح الموقع أن هذه الغابة بمثابة قصة من الخيال العلمي، إذ أن أشجارها ليس لها مثيل على كوكب الأرض.

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