المغرب ينفي تسرب داء الكوليرا إلى أراضيه

نفت المغرب اليوم الخميس تقارير عن تسرب داء الكوليرا الى اراضيها في وقت ارتفعت فيه حالات الاصابة بالمرض في جارتها الجزائر الى حوالي 61 حالة.

وأكد رئيس الوزراء سعد الدين العثماني في افتتاح مجلس الحكومة ان الحالة الوبائية بالمغرب سليمة ولايوجد اي خطر او تسرب لداء الكوليرا مشيرا الى وجود حالة من اليقظة المستمرة لدى مختلف المصالح الحكومية المعنية تحسبا لاي ظهور محتمل للداء.

وأشار إلى البيان الذي اصدرته وزارة الصحة المغربية في وقت سابق عن عدم تسجيل اية اصابة من الكوليرا بالمغرب.

وأكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن لا تظهر وجود خطر بقدر ما هي تدابير للوقاية من اي ظهور لحالات وبائية محتملة.

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