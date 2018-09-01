تعميم للتيسير على الموظفين أولياء الأمور غداً

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عبر تعميم، الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى تنفيذ سياسة العودة إلى المدارس التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بتوصية من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبالتنسيق مع الهيئة.

وحثت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة عائشة السويدي الوزارات والجهات الاتحادية للتيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي.

وقالت إن سياسة «العودة إلى المدارس» تنص على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية والذين لديهم أبناء في المدارس المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر في اليوم الدراسي الأول ولمدة ثلاث ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.

ويجوز منح موظفي وموظفات الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال، إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.

وأشارت السويدي، إلى أن هذه المرونة تمنح وفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية وأن من شأن الاستفادة منها رفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية.

وأوصى البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بإضافة هذه السياسة الجديدة إلى السياسات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بناء على الحاجة المجتمعية.

وتحقق السياسة الفائدة لأكثر من 28 ألف أب وأم يعملون في الحكومة الاتحادية لديهم أكثر من 90 ألف ابن وابنة في المدارس وأكثر من 4000 طفل تحت سن الخمس سنوات.

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