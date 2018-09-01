شاهد بالفيديو | سيارة كهربائية تطير فى الهواء

بواسطة / بتاريخ 2018-09-01 في 12:13 م /
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عرضت قناة روسيا اليوم فيديو تظهر فيه سيارة “تيسلا” الكهربائية التي تمر بسرعة مرتفعة جدا ما يمكنها من الارتفاع عن الأرض لثوان قبل فقدان السائق السيطرة على السيارة.

وكانت السيارات الكهربائية الحديثة تيسلا خطفت الأضواء من أفخم طرازات السيارات في العالم بسبب المواصفات القياسية التي تتمتع بها، والسيارة الكهربائية التي تنتجها شركة “تيسلا” من طراز (S) إلى أنها مركبة تضاهى أفخم وأعرق وأشهر السيارات في العالم دون أن تحتاج الى أى من أنواع الوقود التقليدى ويجعلها مؤهلة لإحداث طفرة فى سوق السيارات الكهربائية التى يشهد انتعاشاً وصعوداً كبيراً منذ سنوات.

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