شاهد بالصور | صحراء الملح المذهلة في بوليفيا

تشكل سالار دو أويوني، أكبر صحراء ملحية في العالم، التي توجد في بوليفيا، واحدة من العجائب على كوكب الأرض، ومصدر دخل هام في بوليفيا، كونها مقصد يفضله الآلاف من السائحين.

كل شيء في هذه الصحراء يبدوا غير واقعي وقادم من عالم آخر، فرائحة الكبريت، والصمت المذهل، والهواء النقي، والنقاء المذهل للألوان، يشرح موقع “أتلاس أوبسكورا” المهتم بالطبيعة.

يشير الموقع إلى أنه في منتصف هذه الصحراء تحدث ظاهرة عجيبة، إذ أن انعكاس الظل يصبح بدرجة 360 درجة، فكأنك واقف وظلك أسفلك تماما واقف.

تمتد صحراء سالار دي أيوني تمتد على مساحة 4 آلاف ميل، في منطقة التيبلانو على ارتفاع 12 آلف قدم فوق سطح الماء.

تشكلت هذه الصحراء الملحية من بقايا بحيرة تعود إلى عصر ما قبل التاريخ، إذ أنها عبارة عن طبقات عميقة من الملح الأبيض التي يتخلله القليل من الصخور ونتوءات صبار بالإضافة إلى بعض التلال الملحية.

وخلال موسم الأمطار، يتحول المنظر إلى بحيرة ظل التي تعكس بنقاء بالغ الدقة السماء فوقها.

ومثل هذه الأماكن تبدو صنعت للمصورين الذين يقبلون لالتقاط أجمل الصور لها، وكذلك للسياح الراغبين في الاستمتاع بهذه المناظر الخلابة.

ورصد موقع “أتلاس أوبسكورا” في مجموعة من الصور المذهلة هذه الصحراء الملحية في بوليفيا.

اقرأ ايضا

التعليقات