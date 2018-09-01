شرطة أبوظبي توفر خدمة نقل ملكية المركبة إلكترونياً على موقعها

توفر شرطة أبوظبي خدمة نقل ملكية المركبة إلكترونياً عبر موقعها اعتباراً من اليوم السبت ، وحددت إجراءات النقل إلكترونياً، بمراجعة المتعامل مراكز سعادة المتعاملين مرة واحدة وتحديد رقم (هاتف متحرك) لاستقبال رسالة نصية من سلطة الترخيص تحمل كود الموافقة واعتماد عملية البيع لـ ” البائع ” وأخرى لـ ” المشتري” تفيد بالتسجيل.

و يشترط لإنجاز عملية النقل تسديد مخالفات المرور المترتبة على مركبة الشخص التي يرغب بنقل ملكيتها، والحضورية على رخصة القيادة والمحولة على الرمز المروري للبائع والمشتري، وعدم وجود مركبات منتهية للأخير، وفي حال أو إضافة أو تغيير رهن للمركبة يتم التعامل معها إلكترونياً.

وتصنف العملية (إلى نقل المركبة مباشرة ) في حال كان الرقم غير مميز بنفس مدة التأمين الحالية وتسجيله باسم المالك الجديد دون الحاجة للفحص الفني ونقله مع التجديد.

ويتم استثناء المركبة ذات الموديل الجديد من الفحص الفني، ويتطلب توفير التأمين، فيما يكون الفحص للمركبة التي تجاوزت ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل.

أما في حال نقل وتغيير رقم يجب اتباع الإجراءات السابقة، وتسليم لوحات الأرقام إلى أقرب مركز خدمة قبل دفع الرسوم وللعميل اختيار نوع وشكل اللوحة من الموقع الإلكتروني لشرطة أبو ظبي ،فيما تلغى المعاملة في حال عدم تسليم اللوحات وتسديد القيود.

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