“طرق دبي” تفتتح مشروعي طرق داخلية في حتا وند الشبا الرابعة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة، وستفتتح في منتصف الشهر الجاري مشروع الطرق الداخلية في شعبية مكن في منطقة حتا، ويأتي تنفيذ المشروعين في إطار الخطة الخمسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي، كما تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في الإمارة، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إن مشروع الطرق الداخلية في شعبية مكن بمنطقة حتا التي تضم 346 مسكنا لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، يشمل تنفيذ طرق داخلية بطول قرابة ثمانية كيلومترات، ومواقف للمركبات وأرصفة وإنارة الشوارع.

وأضاف: يتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة، تنفيذ طرق بطول 56 كيلومترا بعرض 7.3 أمتار للطرق التجميعية وسبعة أمتار للطرق المحلية، منها طرق بطول 50 كيلومترا في منطقة ند الشبا الرابعة (المنطقة رقم 282)، وستة كيلومترات في جزء من منطقة ند الشبا الأولى (المنطقة رقم 618)، كما يتضمن تنفيذ الأعمال الخدمية مثل إنارة الطرق الداخلية، وأعمال تصريف مياه الأمطار.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات نفذت في السنوات السابقة حزمة من مشاريع الطرق في حتا بطول إجمالي بلغ حوالي 150 كيلومترا، لخدمة الحركة التنموية في منطقة حتا وربطها بالمناطق المجاورة، كما أعادت تأهيل سد جيما، ونفذت في العام الماضي أعمال صيانة طريق جيما ــ الفي، وفي مجال النقل وفرت هيئة الطرق والمواصلات محطة وخدمة نقل الركاب بحافلات المواصلات العامة بين حتا ودبي، ويقدر عدد مستخدمي هذه الخدمة بنحو 250 ألف راكب سنوياً، وجرى أيضاً توفير مكتب لتقديم خدمات مركبات الأجرة في المنطقة، وتوفير مركبة «فان» لمستشفى حتا، لنقل سكان منطقة حتا ممّن يحتاجون إلى عمليات الغسل الكلوي في مستشفيات دبي، وتوفير خط حافلات يربط المناطق الرئيسة في حتا.

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