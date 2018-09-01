“وزارة الصحة” تدعو أفراد المجتمع لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن “سرطان القولون”

في إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات والحد من الأمراض المرتبطة بها، أطلقت إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بالوزارة “برنامج التوعية والوقاية من سرطان القولون” التي بدأت في 29 أغسطس وتستمر حتى24 سبتمبر 2018. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي عن مختلف أنواع السرطانات والتعرّف على طرق الكشف المبكر التي بدورها تساهم في تعزيز فرص الشفاء وتقليل الإصابات والوفيات، باعتبار السرطان واحداً من أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم.

وتركّز الحملة على تقديم الشرح والنصائح حول أهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان القولون الذي يعدّ أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين الذكور والإناث معاً، ومن أهم خمسة أسباب للوفاة بين أنواع السرطان الخبيثة وذلك من خلال إطلاق العديد من الانشطة والفعاليات والبرامج التثقيفية الرامية إلى حث أفراد المجتمع على إجراء الفحص المبكر لأي نوع من السرطانات وتوفير الفحوصات للمشاركين في هذه الفعاليات. وشملت الحملة تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية في المراكز الصحية التابعة للوزارة وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، حيث تمّ تقديم محاضرات وورش عمل توعوية عن السرطان وسبل الوقاية وعرض عدد من الفيديوهات التثقيفية في شاشات العرض، إلى جانب تفعيل الرسائل والأفلام التثقيفية في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة عبر نشر رسائل توعوية خلال فترة الفعاليات عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون ونصائح عن كيفية الوقاية منه.

وأكّد سعادة حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، على التزام الوزارة بإطلاق مثل هذه الحملات التي تندرج ضمن استراتيجيتها المتمثلة بالعديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة “تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية”، التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد وتبني سلوكيات صحية، داعياً جميع أفراد المجتمع لعمل الفحوصات اللازمة لاتباع نمط حياة صحي والكشف المبكر عن السرطان من خلال خدمات “إطمئنان للكشف المبكرعن السرطان” المتوفرة في مختلف المراكز الصحية التابعة للوزارة.

وأضاف سعادته: “لقد أطلقنا هذه الحملة في إطار توجهنا الاستراتيجي نحو تعزيز طرق الوقاية والتوعية لحماية المجتمع من الأمراض وتأكيداً على حرصنا على تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع من خطر الإصابة بالسرطان، وتسليط الضوء على عوامل الإختطار المؤدية للإصابة بالسرطان، هذا وبالإضافة إلى أهمية تشجيع الأفراد على إتباع إنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع. ونطّلع من خلال هذه الحملة إلى تثقيف وتوعية المجتمع حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان في تحسين فرص الشفاء، وتبني البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كونها مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين بيئة العمل للجهات الداعمة للصحة.”

والجدير بالذكر، تشمل الحملة تنفيذ حزمة من الفعاليات في مراكز التسوق والجمعيات مثل الاتحاد المول، واللولو هايبر ماركت، وأم القيوين مول، وسيتي سنتر عجمان. وتتضمن الفعاليات عدد من الأنشطة التوعوية وهي تقديم الاستشارات والمعلومات عن سرطان القولون والعوامل التي تزيد من خطورة الإصابة من قبل طبيب مختص، فضلاً عن تشجيع الأفراد ضمن الفئة المستهدفة لعمل الفحص والكشف المبكر لسرطان القولون وتوعية الأفراد بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية للوقاية. وتوفّر الوزارة الفحص المبكر للكشف عن سرطان القولون بشكل مجاني للمواطنين من دولة الإمارات بالتعاون مع مستشفى “ان ام سي” NMC لتوفير فحوصات مجانية للمقيمين خلال الفعاليات.

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