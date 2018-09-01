“المحترفين” تكرم راشد علي بجائزة نجم السوبر من اختيار الجمهور

كرّمت لجنة دوري المحترفين حارس مرمى نادي الوحدة راشد علي بجائزة نجم مباراة كأس سوبر الخليج العربي من اختيار الجماهير. وتسلم راشد علي الجائزة على هامش مباراة فريقه ضد اتحاد كلباء على ملعب مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وكان حارس العنابي قد فاز بالتصويت الذي أجرته اللجنة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإلكتروني مع انطلاقة لقاء العين والوحدة على كأس سوبر الخليج العربي والذي أقيم في ستاد 30 يونيو بالعاصمة المصرية القاهرة في ال25 من أغسطس الماضي. واستمر التصويت لمدة 24 ساعة حصد خلالها راشد علي أكبر عدد من الأصوات ليفوز بلقب نجم السوبر من اختيار الجمهور.

راشد علي تألق في مواجهة الغريم التقليدي حيث تصدى لركلة جزاء من مهاجم العين ماركوس بيرج في الشوط الأول قبل أن يبعد ركلة جزاء ترجيحية من حسين الشحات، ممهداً الطريق للوحدة ليتوج بطلاً لكأس سوبر الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي.

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