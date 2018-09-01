شاهد بالصور | قرجيزستان .. جنة على الأرض

رغم عدم شهرتها على الخريطة السياحية العالمية، إلا أن جمهورية قرجيزستان تضم أجمل المناظر الطبيعية في العالم، والمواقع التي تستحق الزيارة.

ويوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير أن قيرجيزستان لا تحتاج إلى فيزا للسفر إليها، كما أن عاصمتها بيشكيك محاطة بجبال مذهلة، ستجعلك تكتشف سريعا الجمال المذهل لهذه الدولة.

وتقع قرجيزستان في وسط أسيا، على طريق الحرير القديم الذي كان يربط الصين بالبحر المتوسط، وتغطي المرتفعات الجبلية معظم مساحة الدولة، لاسيما سلسلة جبال تيان شان.

تتميز هذه الدولة بجمال طبيعة مذهل وبارتباط بالحياة البدوية، وتعد أكثر الدول التي تتبع سياسات مرحبة بالسياح والأجانب بين دول وسط أسيا.

إلى جانب الجبال، فهذه الدولة تضم العديد من المواقع الجليدية والبحيرات ذات المياه التركوازية المتشكلة على المرتفعات، ومعظم هذه المواقع لم يلمسها السياح أو يدمرها، إذ تشكل موطنا للبدو فيها الذين يعيشون في أكواخ ذات مظهر رائع.

كما تضم البلاد الكثير من الوديان المذهلة الأخاديد التي تتخللها إضافة إلى الحيوانات البرية المتنوعة مثل النسور.

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