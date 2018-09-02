جوجل لن تقوم بإطلاق Pixel Watch هذا العام

على الرغم من الشائعات السابقة التي تدعي عكس ذلك، لن تقوم جوجل بإطلاق Pixel Watch هذا العام. و قد أكدت الشركة ذلك من خلال Miles Barr، مدير الهندسة لنظام تشغيل Wear.

حيث كان من المقرر كشف الستار عن Pixel Watch بجانب هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL الذكية في الحدث المرتقب لجوجل في أوائل شهر أكتوبر. و تقول الشركة أنها تريد التركيز على تحسين نظام التشغيل Wear.

حيث سيتم إعادة تصميم نظام تشغيل Wear الذي سيتم كشف النقاب عنه في مطلع العام المقبل من خلال تحديث جديد. حيث سيتم تحسين عمر البطارية. و لتحقيق ذلك ، ستستخدم جوجل إستراتيجيات شبيهة بتلك المستخدمة بالفعل في Android. و سيؤدي وضع Doze إلى زيادة استهلاك الطاقة عندما تتفاعل مع الساعة بشكل أقل. و سيتم استخدام التعلم الآلي من أجل تقليل استخدام الطاقة.

و لن يطلق الإصدار الجديد في عام 2019 تحت اسم Wear OS 3.0، لأن على ما يبدو تريد جوجل الابتعاد عن أرقام الإصدارات.

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