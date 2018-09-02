شاهد بالصور | مزارع التفاح في روسيا

على الرغم من الانتاج الكبير لروسيا من محصول التفاح، إلا أنها تضطر في النهاية للاستيراد من جيرانها الأوروبيين، إذ أن التفاح الروسي يفسد سريعا.

وتوضح صحيفة “سوث تشينا مورنينج بوست” أن يساعد على تلف المنتج الداخلي أيضا، هو ميل البائعين للاعتماد على المنتج المستورد من فاكهة التفاح، رغم الكميات الكبيرة التي تنتجها المزارع الداخلية.

ومع تزايد الأزمة خلال الأعوام الماضية، بدأت روسيا في البحث عن حل جديد لهذه الأزمة، وهي بدلا من استيراد التفاح، تستورد أشجار التفاح ذات النوع المختلف عن أشجارها المحلية، على أمل انتاج تفاحا قادر على عدم العطب سريعا.

استيراد أشجار التفاح بديلا عن المحصول، يسجل أيضا ضمن السياسات الحالية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتأمين الاكتفاء الذاتي للطعام في ظل العقوبات الأمريكية التي تفرض حصارا على روسيا.

يوضح الموقع أن مزارع كبرى للتفاح بدأت تنمو بالقرب من شواطئ البحر الأسود، حيث أن أغلب هذه الأشجار تم استيرادها من إيطاليا.

اقرأ ايضا

التعليقات