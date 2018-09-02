بلدية مدينة العين تطلق مشروع حماية منازل المواطنين عبر الأٌقمار الصناعية

اطلق قطاع تخطيط المدن و المساحة ببلدية مدينة العين مشروع حماية مباني المواطنين عن طريق الأقمار الصناعية تحت مسمى ( الرادار التفتيشي ) و هو المشروع الأول من نوعه بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ، و ذلك عن طريق تقارير دورية يتم ارسالها من المركز لوضع المباني ، وحالة الزيادات الغير مرخصة بها و التي تشكل خطر على المباني و قاطنيها .

و يقوم المشروع على مسح من 80% إلى 85% من المناطق الحضرية عن طريق الأقمار الصناعية ورصد التغيرات التي طرأت على المباني حيث تتم مراجعة نظام تراخيص البناء لمعرفة ان كانت الزيادة المنفذة مرخصة ام لا، وفي حال عدم الترخيص يتم التواصل مع صاحب المسكن لتصحيح وضع المبنى .

و ذكر المهندس سند العامري رئيس فريق الرادار التفتيشي ، أن الهدف الأساسي من المشروع هو حماية المباني و الحفاظ على سلامة القاطنين فيها ، و قد تم رصد العديد من المخاطر بسبب البناء الغير مرخص الذي تهدد حياة سكان هذه المنازل ، بسبب بنائها بشكل مخالفة للأنظمة والقوانين مما يتسبب في مشاكل انشائية للمبنى مما مؤثر على سلامة المبنى وقاطنيه ، و يؤدي لخسائر مادية و خسائر في الأرواح .

و أضاف العامري اننا نسعى من خلال مشروع الرادار التفتيشي للتقليل من نسبة المخالفات و تثقيف الجمهور بأهمية ترخيص أي بناء أو تقسيمات في المنازل لما فيه من حماية لهم ، كما تم تشكيل فريق متخصص للعمل على مشروع الرادار التفتيشي و الذي بدوره لا يسعى للمخالفة و يقوم الفريق بالتنسيق مع المختصين للقيام بالزيارات الميدانية لمتابعة المتواصلة لرصد أي بناء عشوائي و محاولة التوصل لأفضل الحلول .

و أكد العامري أنه من خلال المشروع سيتمكن المواطنون من البناء بشكل آمن و تفادي المخالفة و ما يتبعها من إزالة المبنى المخالف و هو ما يشكل عبئ مادي على صاحب المنزل ، حيث أن الاجراء المتبع حالياً عند ملاحظة أي بناء غير مرخص بأن يتم طلب تصحيح وضعه بإزالته او تثبيته بعد مخالفة مالك المبنى عن طريق طلب تقديم دراسة انشائية من قبل مكتب استشاري للتأكد من سلامة المبنى و المواد المستخدمة في البناء مع مراعاة الانظمة والاشتراطات.

كما أن فريق الرادار التفتيشي سيقوم بمتابعة المعاملات التي تم إدخالها للتصحيح أوضاع المباني للانتهاء من التصريح بالسرعة الممكنة مع مراعاة الأنظمة والاشتراطات.

كما وجه المهندس سند العامري رئيس فريق الرادار التفتيشي رسالة للمواطنين الراغبين في البناء داخل القسيمة بأن قطاع تخطيط المدن و المساحة موجود لخدمة الجمهور و التعاون معهم لأبعد حد ، و تقديم الجهد الكامل للحفاظ على سلامة الأفراد و المباني ، و لا تتم المخالفة إلا في أقصى الحالات التي لا يتم فيها التعاون مع الفرق التفتيشية.

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