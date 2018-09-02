519 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 21 مليون في “الجداف”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 519 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 110 مبايعة بقيمة 180 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 67 مليون درهم و 96 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 113 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم فى منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 6مليون درهم فى منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة جميرا الاولى.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 339 مليون درهم منها 17 رهونات أراضى بقيمة 308 مليون درهم و 26 رهونات فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 250 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 28 مليون درهم.

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