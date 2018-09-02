شاهد بالفيديو | مذيعة تنجو من الدهس على الهواء

لحظات أو أجزاء من الثانية هي التي يكون فيها التوفيق الإلهي ومشيئته هي السبب في النجاة من حادثة مروعة وموت محقق، كمثل ما حدث مع صحفية ومذيعة أمريكية فوجئت بمركبة تطير لتصطدم بها، لكنها نجت رغم ذلك.

وكانت الصحفية والمذيعة الأمريكية، كريستال سبيرينجز، على بعد ثانية أو أقل من الموت، ومعها فريق التصوير والبث الحي، لكن تنبهم كان سببًا في نجاتها ونجاتهم.

وبينما كانت سبيرينجز تتحدث في تقرير حي على التلفزيون، صدمت برؤيتها سيارة تقترب منها بسرعة عالية لتصطدم بها، لكنها ركضت سريعا فلم تصبها السيارة واصطدمت بالسيارات الأخرى، لتعود الدماء إلى وجهها من جديد وتعود كذلك إلى مذيعي المحطة الذين تلاحقت أنفاسهم بعدما رأوا الحادث المروع، وفق ما ذكرت ايه بي سي الأمريكية.

وكان السبب في الحادثة هو قيام سائق متهور بتجاوز الزحام المروري بسرعة عالية ليفاجئ بوجود طاقم تصوير أمامه، لكنه وأمام إنطلاقاته العالبية لم يكن معه أي مكابح (فرامل) يمكن أن توقفه فهربت الصحفية من أمامه وطاقم التصوير، وقبضت الشرطة عليه.