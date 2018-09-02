دراسة: ليلة بدون نوم تعني مزيداً من الدهون في جسدك

ليلة واحدة بدون نوم، قد تدفع جسمك إلى تخزين الدهون وإذابة العضلات، فكرة قد يجدها البعض غريبة، إلا أنها نتيجة توصلت إليها دراسة أجرتها جامعة سويدية.

فقد قال الباحث جونثان سيديرناس بجامعة أوبسالا في السويد إن الذين يعتادون السهر من ليلة واحدة من وقت إلى آخر بدون نوم أو الموظفين الذين يعملون وفق نظام “الورديات” وينامون بمواعيد مختلفة، معرّضون أكثر لأن تخزن أجسامهم الدهون، وتصبح ممتلئة، وقد يصابون بمرض السكري .

وشملت الدراسة التي أجراها الباحث جونثان ومجموعة من الباحثين الآخرين عينة مكونة 15 شخصا قسمت إلى مجموعتين، الأولى تمتع أفرادها بنوم طبيعي ، والثانية بقي أفرادها مستيقظين طوال الليل.

ورصدت الدراسة على المجموعة الثانية نتيجة تعرضهم للأرق، علامات تظهر فقدان البروتين من عضلاتهم، وبالمقابل، فإن الأنسجة الدهنية في أجسادهم قد ازداد فيها معدلات البروتين وهو ما يؤدي إلى تخزين الدهون كما وجدت الدراسة أن السهر الطويل يؤدي إلى تغيرات جينية عديدة في النسيج الدهني ما يجعله مرتبطا بالسمنة ومرض السكري.

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