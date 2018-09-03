فييرا: اتحاد كلباء طالبني بالاستقالة !

قاد الإيطالي فابيو فيفياني التدريب الأول لاتحاد كلباء أمس، بعد توليه مهمة قيادة «النمور» خلفاً للبرازيلي فييرا الذي أقالته إدارة النادي، وتميزت أجواء النادي مساء أمس بالإثارة البالغة، فقد حضر المدرب السابق البرازيلي فييرا إلى تدريب الفريق في موعده المعتاد، وفوجئ بخبر الإقالة، ووجود الجهاز الفني الجديد بقيادة فيفياني لقيادة التدريب .

وقال المدرب البرازيلي جورفان فييرا، أن إدارة اتحاد كلباء تواصلت معه مساء أمس الأول، وطلبت منه إعلان استقالته من تدريب «النمور»، وهو ما رفضه، وطلب من الإدارة أن تتحمل المسؤولية بشجاعة، وتقوم هي بإعلان إقالته من منصبه.

وأوضح فييرا، الذي توجه إلى مقر النادي أمس، أنه لم يتم إبلاغه بأي قرار رسمي، قبل الوصول إلى النادي، وقال: أنا لا أنتظر الإقالة من النادي بسبب الحصول على رواتب أو مبالغ مادية، لديّ سيرة طويلة أفتخر بها في الملاعب، لكن أرفض أن يتم الطلب مني بالقيام بهذه الخطوة وتحمل المسؤولية، عوضاً عن الإدارة التي قررت إقالتي مباشرة عقب مباراة واحدة في الدوري.

وأكد فييرا أن الفريق قادر على تحسين مساره، والعودة بصورة أقوى في الفترة المقبلة، لكن ما حدث لم يكن تقييماً فنياً للأداء، ولكن سبب إقالته يعود إلى خلاف شخصي مع محمد عبيد اليماحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وقال: حدث خلاف بيننا قبل 10 أيام، وهو ما يجعلني أرى أن القرار المتسرع بإقالتي مباشرة عقب مواجهة الوحدة يعود لمسألة شخصية وليست فنية.

وأضاف: لو قيمنا المباراة نجد أن فريقي نجح في العودة بالنتيجة، وكان قريباً من المنافس الذي يعتبر من الأندية الكبيرة في الدولة، لكن في النهاية جاءت النتيجة التي لم تعكس واقع المباراة والأداء العام، ولديّ قناعة بأن الفريق سيعود أقوى مع استمرارية العمل في الفترة المقبلة، وتقييمه عقب أول مباراة في الموسم أمر غير منصف على الإطلاق.

وأرجع فييرا مسألة عدم الاقتناع بمستوى الأجانب إلى مرحلتين، بداية من مرحلة الإدارة الأولى التي ضمت الروماني فلورنتين ماتي بموافقة مني، لكن الإدارة الجديدة لم تقتنع باللاعب لاحقاً، ثم الكرواتي بيروسيفيتش الذي طلبت من الإدارة «التريث»، في إنهاء صفقته، حيث لم أقتنع به خلال مرحلة التحضيرات للموسم، إلا أن الإدارة توجهت سريعاً، وقامت بإغلاق الصفقة.

وأكد فييرا أنه قدم أقصى ما لديه لخدمة الفريق منذ توليه المهمة وقيادة الفريق للعودة إلى دوري الخليج العربي ببطاقة تأهل، وكان يمني النفس أن ينجح الفريق في البقاء بدوري الأضواء هذا الموسم، وتحقيق أفضل نتائج، لكنه لم يحصل على الوقت الكافي، في ظل التسرع بإقالته منذ الجولة الأولى.

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