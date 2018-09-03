شاهد بالفيديو | حادث صادم بسبب سرقة هاتف محمول

نشر موقع “لايف ليك” المعني بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة، مقطع فيديو صادما يظهر شاب هندي يبلغ من العمر 35 عاما يقفز من أعلى قطار مسرع، للإمساك بلص سرق هاتفه المحمول.

رصدت كاميرات المراقبة الحادثة، التى وقعت داخل محطة قطار في ولاية “ناشيك” الهندية، ولكن الصدمة فى الأمر أن الشاب الذى حاول استرجاع هاتفه لقي مصرعه فى الحال.

يذكر أن اللص كان يقف بالقرب من رصيف القطار، وفور مشاهدة الضحية المناسبة تقترب من باب القطار سرق هاتفه ولاذ بالفرار، بينما لم تلق السلطات القبض عليه حتى الآن.

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