مدارس خاصة تلتف لزيادة رسوم الدراسة

شكا أولياء أمور التفاف إدارات بعض المدارس الخاصة في الشارقة على اللوائح والقوانين بهدف زيادة المصاريف الدراسية، من خلال عدة بنود أخرى، كالحافلات المدرسية، والكتب، والزي المدرسي، إثر عدم نيلهم موافقة مسبقة لزيادة الرسوم. وأشاروا إلى زيادة ملحوظة هذا العام في رسوم برامج التطبيقات الذكية التي تعتمدها بعض المدارس لتمكين أولياء الأمور من تتبع أبنائهم داخل الحافلات المدرسية.

وطالبوا الجهات المعنية بتعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وفرض عقوبات رادعة على إدارات المدارس المخالفة، وعدم ترك أولياء الأمور فريسة لجشع تلك الإدارات.

من جهتها، دعت مديرة منطقة الشارقة التعليمية حصة الخاجة أولياء الأمور المتضررين إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية في حال فرض أي زيادات غير مبررة من جانب أي مدرسة سواء على الرسوم الدراسية أو أي بنود أخرى، وذلك للتمكن من معاقبة المخالفين.

وأكدت اشتراط موافقة مسبقة من لجنة وزارية لفرض أي زيادة على الرسوم الدراسية، واشتراط اللجنة أن يقابل زيادة الرسوم الدراسية في حال الموافقة عليها تحسين في الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة كتطوير المناهج الدراسية وتحسين المختبرات العلمية والمبنى المدرسي بشكل عام، فضلاً عن تقديم طلب الزيادة من جانب إدارة المدرسة في مواعيد محددة لا يمكن تجاوزها.

وأفادت بأن الوزارة حددت العام الدراسي الماضي تاريخ 31/1/2018 كآخر موعد لاستلام طلبات زيادة الرسوم الدراسية بالنسبة للمدارس التي تدرس المناهج الأجنبية والعربية وحددت تاريخ 31/11/2017 كآخر موعد لاستلام طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الأسيوية، لأن بداية العام الدراسي للمدارس الأسيوية تختلف عن بداية العام الدراسي للمدارس الأجنبية والعربية.

من جانبها أوضحت «نهاد حلمي، ولية أمر» أنها فوجئت عنذ دفعها للمصاريف الدراسية بزيادة ملحوظة في رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والحافلات وتمنت أن تضع الجهات المعنية في الدولة حداً لتلك التجاوزات التي تثقل كاهل أولياء الأمور بدلاً من تركهم فريسة سهلة لجشع إدارات بعض المدارس التي حولت منابر العلم لمشاريع تجارية بحتة.

كما أبدى «محمد عبد المتعال، ولي أمر» استغرابه من فرض زيادة على رسوم الاشتراك في التطبيقات الذكية الخاصة بتتبع الطلبة داخل الحافلات المدرسية أثناء الذهاب والإياب. وتساءل عن مبررات زيادة رسوم مثل هذه التطبيقات التي لا تتطلب أي تكلفة إضافية لعمليات الصيانة، من دون أي تطوير يستدعي تلك الزيادة.

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