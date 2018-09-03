الشارقة | محاكمة مسن بتهمة تزوير تأشيرة عمل

بواسطة / بتاريخ 2018-09-03 في 11:43 ص /
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نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها مسن (غ،أ) من جنسية دولة آسيوية بتهمة تزوير تأشيرة عمل، مقابل 10 آلاف درهم تسلمها من المجني عليه مقابل إصدار التأشيرة لابنه.

وواجهت المحكمة المتهم بتهمتي تزوير محرر إلكتروني رسمي، والاحتيال على المجني عليه، حيث أنكرهما، وأكد أنه لم يتسلم منه أي مبلغ مالي ولا يعرفه.

وقال المجني عليه أمام الهيئة القضائية إنه علم بأمر الاحتيال عندما راجع إدارة الجنسية وشؤون الإقامة لتسلّم أصل التأشيرة الصادرة، إذ فوجئ بأنها صورة إلكترونية مزورة، ولا يوجد تأشيرة عمل بالاسم المرفق وعليه فتقدم بشكوى بحق المتهم، موضحاً أن المتهم الماثل أمام المحكة ليس من تسلّم منه الأموال بل صديقه.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 17 سبتمبر الجاري، ومنحت المتهم فرصة لتقديم الدفاع، كما أمرت بإخلاء سبيله بكفالة جواز سفره أو من يكفله على ألا يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى.

 

 

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