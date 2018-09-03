Nova مُشغّل فيديو مفتوح المصدر لأجهزة أندرويد

بعد أن تم شراء مُشغِّل الفيديو الغني عن التعريف MX Player بصفقة بلغت سعرها 145 مليون دولار، فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يفقد التطبيق لمعانه، ونأمل بالعكس تمامًا، عمومًا ما زال الوقت مبكرًا لذلك، وحتى لو كان ذلك لحسن الحظ هناك الكثير من الخيارات الموثوقة للاختيار من بينها، أحدث هذه التطبيقات هو Nova Video Player والذي نوصي به كثيرًا.

حيث عند النظر لمزاياه من الوهلة الأولى نلمس هذه التوصية، عمومًا أولًا وقبل كل شيء يجب أن تعرف أن التطبيق مجاني وهو مفتوح المصدر، لذلك هناك حرية في المساهمة في التعاليم البرمجية الخاصة بالتطبيق من قبل المطورين، ولكن كمستخدمين عاديين ما يُهمنا هي الميزات، وأقول لكم الميزات في هذا التطبيق رائعة وكثيرة.

حيث أبرزها دعمه للأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة تلفاز أندرويد، كذلك دعم تشغيل ملفات الفيديو من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وحتى تشغيل الفيديوهات من وحدة تخزين خارجية عبر USB، وهناك الدعم لكافة صيغ ملفات تشغيل الفيديو “MKV، MP4، AVI، WMV، FLV، الخ” ، ودعم أنواع الترجمة “SRT، SUB، ASS، SMI، الخ”.

وعلى أندرويد TV سيدعم تطبيق Nova Video Player قوائم الحلقات للمسلسلات التلفزيونية، وحتى دعم قنوات الاشعارات لاندرويد اوريو ودعم أحدث نسخة أندرويد 9.0، ناهيك عن واجهة حانبية نموذجية تسمح لك بالوصول إلى فيديوهاتك المحفوظة والمحتوى الخارجي، وعندما يتعلق الأمر بالخيارج الخارجي فلدى التطبيق القدرة على تشغيل المجلدات المشتركة SMB من خلال خوادم UPnP سواء من خلال FTP أو حتى من خلال السحابة.

ومن الإعدادات يمكنط تنشيط واجهة التلفزيون للاستفادة الكاملة من أندرويد TV أو تكوين الترجمات المصاحبة، وكذلك إدخال البيانات الضرورية لتكوين المجلدات المشتركة، والكثير الكثير من المزايا التي تنتظرك، أخيرًا تطبيق Nova Video Player متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل من على متجر قوقل بلاي، على أن يدعم أندرويد 4.2 فأحدث.

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