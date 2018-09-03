دراسة : إناث القردة لا يثقن في الذكور .. حتى لو كانوا على صواب !

كشفت دراسة جديدة أن إناث القردة لا تفضل حذو نهج الذكور حتى إن كان ما يفعلوه صحيحاً بشكل وا ضح.

وأكَّدَت دراسةٌ أجرتها جامعة سانت أندروز الإسكتلندية أنه حتى عندما يعرض القردة الذكور طرقاً أفضل للحصول على الطعام، تميل الإناث لتقليد أساليب بعضهن بسبب انعدام الثقة الغريزي في الجنس المقابل.

وترجع جذور هذا السلوك -الذي يقول العلماء إن له أصداءً في الصفات البشرية- إلى ميل ذكور قرود الفرفت إلى الانتقال بين المجموعات ويقود هذا الإناث إلى الاعتقاد أن الذكور لديهم معرفة محدودة بالبيئة المحلية لأنهم كثيراً ما يتنقَّلون.

ووجدت الدراسة أنه على عكس الإناث، يرحب ذكور القردة بالتعلُّم من أيِّ جنسٍ يبدو أنه أكثر فاعلية في الموقف الذين هم بصدد القيام به ويقول البروفيسور وايتن، بجامعة سانت أندروز: «قد يكون تفسير الاختلاف بين الجنسين هو أن الأهم بالنسبة للإناث هو الحفاظ على علاقاتٍ وثيقةٍ مع الإناث الأخريات اللاتي يقضين معهن بقية حياتهن في نفس المجموعة». وأضاف: «هنً أقل ميلاً نحو تقليد الذكور، الذين في الأغلب لا يُعوَّل على معرفتهم بالبيئة المحلية».

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