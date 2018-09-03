شاهد بالصور | جسر معلق مصنوع من الحشائش

فوق نهر أبوريماك المتدفق بين جبال الإنديز في بيرو، يعلق المواطنين كوبري طويل يمتد بين جبلين يشكل معبرا للبدو المقيمين في المنطقة، الغريب في هذا الكوبري المعلق هو أنه مصنوع من الحشائش والحبال.

توضح شبكة “ناشيونال جيوجرافيك” المهتمة بالطبيعة، أنه مع قدوم كل ربيع، يحتشد الأهالي المقيمين فوق جبال الإنديز في جماعتين في احتفال يطلق عليه اسم “التجديد”، على جانبي نهر أبوريماك.

على كل جانب، يعكف أهالي المنطقة في تجهيز كوبري من الحبال والحشائش فوق النهر على مسافة لأطول من 100 قدم، يشير الموقع إلى أن إعداد هذا الكوبري يحتاج إلى 3 أيام يتخللها الاحتفال.

يلفت الموقع إلى أن هذا الكوبري الذي يحمل اسم “كيسواتشاكا” يبنى كل عام على مدار 5 قرون.، مشيرا إلى أنه شكل الرابط الوحيد بين القرى على جانبي النهر في هذه المنطقة، حتى أن هناك أثار كباري بنيت بهذه الحبال خلال أمبراطورية الأنكا.

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