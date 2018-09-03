استمرار التسجيل المجاني للدراجات المائية في أبوظبي

بواسطة / بتاريخ 2018-09-03 في 2:03 م /
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انطلاقاً من حرص دائرة النقل في أبوظبي على الارتقاء بجودة الخدمات وتحسينها وفق أفضل الممارسات العالمية تدعو الدائرة المراجعين أصحاب الدراجات الجديدة إلى التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد والمتفق عليه بين شرطة أبوظبي والوكالات التجارية، وذلك في خطوة تجسد التعاون المشترك بين الجهات المعنية بهدف  إسعاد المتعاملين والمجتمع، أما أصحاب الدراجات المائية التي سبق تسجيلها لدى الدائرة فيرجى منهم إعادة ترخيصها  في مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية لدى شرطة أبوظبي “مجاناً” اعتبارا من اليوم، وذلك لتعزيز الالتزام بمعايير وشروط السلامة العامة.

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