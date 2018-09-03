دراسة: تغيير مواعيد الوجبات ينقص الوزن بسرعة خيالية

تُعد وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية؛ إذ تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، التي تمنحه الطاقة اللازمة لأداء مهام اليوم بشكل أفضل، إضافة إلى أهمية هذه الوجبة للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

ولكن وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة “سري” البريطانية أن تأخير تناول وجبة الفطور حوالي 90 دقيقة فقط عن المعتاد، وتناول وجبة عشاء مبكرة من شأنه المساعدة في تقليل الدهون في الجسم.

وهذه الدراسة لها وجهان، فمن الرائع أن الراغبين فى زيادة نقص الوزن ليسوا فى حاجة للاتجاه لنظام غذائي صارم ولكن من السيئ، كما نشر موقع صحيفة (ميترو) البريطاني، أنها تؤدى لمضاعفات خطيرة كظهور علامات مرض السكري وأمراض القلب.

ووجد فريق البحث بجامعة سري أن أولئك الذين غيروا مواعيد وجباتهم خسروا مرتين أكثر من دهون الجسم، وتناولوا كميات أقل من الطعام من أولئك، الذين تناولوا وجباتهم كالمعتاد، إذ إن هذا الأسلوب وفقًا للدراسة من شأنه أن يخفف الشهية، ويحد من تناول الوجبات الخفيفة خصوصًا في المساء، ولكنه يسبب أضرارًا بالغة.

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