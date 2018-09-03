أول مقطع تصوّري لما سيبدو عليه شكل هاتف iPhone XS القادم

الضجة حول الهاتف القادم iPhone XS مُستمرة خاصة بعد عرض أول فيديو تصوري لما سيبدو عليه شكل الهاتف ، حيث يعتمد الفيديو على التسريب الذي عرض الطراز الجديد بحجم 6.5 بوصة بلمساته الذهبيّة ويُظهر الفيديو التخيُلي طرازي هاتف iPhone XS من زوايا مختلفة.

ومن المُتوقع الإعلان عن الهاتف الجديد خلال أقل من أسبوعين في حدث Apple Gather round في 12 سبتمبر. بالإضافة إلى هاتف iPhone XS، ومن المُتوقع أيضًا أن تُعلن آبل عن إصدار ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 4، بالإضافة إلى هاتف iPhone بشاشة 6.1 بوصة.

من المُهم أن تضع في اعتبارك أن هذا الفيديو، رغم أنه مُستوحى من تسريب تسويقي لهاتف iPhone XS، إلا أنه يُركز حول المفاهيم التي ابتكرها الفنان صاحب الفيديو. ولا يزال هناك تناقض بين ما يُظهره هذا الفيديو وما ستُعلنه آبل رسميًا في وقت لاحق من هذا الشهر.

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