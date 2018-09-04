فنادق أبوظبي تستقطب ربع مليون صيني

قالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ان عدد السياح الصينيين الذين قضوا ليالي فندقية في فنادق الإمارة اقترب من ربع مليون نزيل في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل العدد إلى 242 ألف نزيل، مقابل 213 ألف نزيل صيني خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 13.8%، في المرتبة الأولى بين النزلاء غير الإماراتيين.

وأضافت الدائرة ان في شهر يوليو الماضي بلغ عدد النزلاء الصينيين 28 ألف نزيل، وذلك بالتساوي مع نفس العدد في شهر يوليو من العام الماضي وارتفع متوسط الإقامة للنزلاء الصينيين في فنادق أبوظبي لتصل إلى 1.5 ليلة في الشهور السبعة الأول من العام الجاري، مقابل 1.3 ليلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد استحوذ النزلاء الصينيون على 9% من إشغالات فنادق العاصمة أبوظبي خلال الشهور السبعة الأولى، وحلّوا بذلك في المرتبة الثانية بعد نزلاء مواطني الإمارات، بينما استحوذوا على 12% من إشغالات فنادق منطقة الظفرة وحلّوا في المرتبة الثانية بعد نزلاء مواطني الدولة.

وتظهر إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة، للشهور السبعة الأولى من العام الجاري أن النزلاء والسياح الصينيين يفضلون الإقامة في فنادق فئة 5 و 4 نجوم التي تعتبر الأكثر فخامة والأفضل من حيث الخدمة والمرافق .

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