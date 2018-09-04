قرعة مونديال الأندية تجنب العين مواجهة ريال مدريد حتى المباراة الختامية

بواسطة / بتاريخ 2018-09-04 في 12:01 م /
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرعة كأس العالم للأندية الذي سيجرى في أبوظبي بمشاركة بطل دوري الخليج العربي للموسم الماضي العين .

وبموجب القرعة سيواجه العين ويلنغتون النيوزيلندي في ١٢ ديسمبر على إستاد هزاع بن زايد وفي حالة فوزه سيواجه بطل افريقيا في الدور التالي .

وسيلعب بطل اسيا مع جوادالاخار المكسيكي في ١٥ ديسمبر والرابح سيواجه ريال مدريد في ١٩ ديسمبر ، وجنبت القرعة العين مواجهة ريال مدريد حتى المباراة الختامية هذا في حال فوزه على ويلنغتون ثم بطل افريقيا ثم بطل أمريكا الجنوبية .

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