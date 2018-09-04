شرطة دبي تعيد أم تاهت في المطار إلى ابنتها بجنوب أفريقيا

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي من إعادة امرأة مسنة إلى عائلتها في موطنهم بجنوب أفريقيا، بعد ان كانت قد أضاعت رحلتها في مطار دبي نظرا لعدم إلمامها بالمعلومات اللازمة حول الرحلة، وعدم قدرتها على التواصل سوى بلغتها الأم، وهو ما جعلها غير قادرة على طلب المساعدة أو الدراية بكيفية التصرف.

وتفصيليا، قال العميد محمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، إن غرفة العمليات في شرطة دبي تلقّت بلاغا من ابنة المرأة المتواجدة في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، تطلب البحث عن والدتها التي فقدت التواصل معها لأكثر من 12 ساعة، موضحة أن والدتها في مطار دبي الدولي وكان من المفترض أن تغادره في رحلة إلى مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن والدتها لا تتحدث الإنجليزية وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، ولا تملك نقودا معها، طالبا المساعدة من شرطة دبي في العثور عليها.

وأضاف العميد بن ديلان أن موظفي المطار وبعد الحصول على بيانات المرأة من ابنتها والاطلاع على صورة جوازها، تم تحديد وجهة المذكورة، واتضح بأنها تحمل جواز سفر من مملكة ليسوتو، وحضرت إلى الدولة على متن الخطوط الجوية الإماراتية قادمة من جوهانسبرغ، وكان من المفترض مغادرتها إلى سياتل على نفس الخطوط في اليوم التالي، إلا أن المذكورة تخلفت عن الحضور إلى البوابة لعدم معرفتها موعد الرحلة أو البوابة بسبب ضعف إلمامها باللغة الإنجليزية، وعليه تم تشكيل فريق عمل للبحث عن المرأة والاطمئنان عليها، وتعميم صورتها على مرتب الدوريات الراجلة في المبنى وكذلك متابعتها عن طريق الكاميرات، وبعد ساعتين فقط من البحث والمتابعة، عثر على المرأة بالقرب من أحد المطاعم الموجود في “كونكورسA” بمبنى3، وهي تعاني من الإعياء والتعب، وتم تحويلها إلى عيادة المبنى للاطمئنان على صحتها وتوفير الطعام والشراب لها، وقد حرص كل من المناوب العام، والضابط المناوب ومساعده، ومناوب كل من الطيران المدني وطيران الإمارات، على نقلها إلى العيادة للاطمئنان على المسافرة التي تلقت العلاج اللازم.

وأوضح أنه تم شراء تذكرة سفر لها نتيجة ظروفها المادية والاطمئنان عليها حتى موعد مغادرتها، وبعد التأكد من صحة المسافرة وإجراءات سفرها، تم الاتصال بابنتها المبلغة في جوهانسبرج للتحدث مع والدتها، واخبارها بكافة تفاصيل المتابعة فيما أبدت الأم وابنتها امتنانهما وشكرهما للمعاملة الطيبة التي تلقتاها، والاهتمام الذي حظيت به الأم من قبل شرطة دبي وبقية الجهات.

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