إصابة بليغة لمواطن إثر حادث تصادم بين 3 مركبات في أبوظبي

تعرض مواطن لإصابة بليغة، إثر حادث تصادم بين ثلاث مركبات قبل جسر المقطع على شارع أبوظبي – العين باتجاه الداخل، وأرجعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة والانحراف المفاجى الذي أدى إلى صدم مركبات أخرى تسير على نفس الطريق وتدهور إحداها واصطدام المركبة المتسببة بلوحة إرشادية واستقرارها خارج الطريق.

ودعاً الرائد عبدالله القبيسي ، رئيس قسم الضبط المروري في إدارة مرور المناطق الخارجية في المديرية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعات المقررة وتجنب الانحراف المفاجئ، وعدم الانشغال أثناء القيادة .

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً ،بوقوع الحادث وقامت الجهات المختصة في شرطة ابوظبي بتأمين الموقع ،وتخطيط الحادث.

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