288 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 11 مليون في “نخلة جميرا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 288 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 117 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 52 مليون درهم و 103 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 98 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى مجمع دبي للاستثمار الاول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 3 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 2 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها16 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 138 مليون درهم منها 9 رهونات أراضى بقيمة 121 مليون درهم و 17 رهونات فلل وشقق بقيمة 17 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 90 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 11 مليون درهم.

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