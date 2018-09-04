إيران .. الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام التومان

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، رقمًا قياسيًا جديدًا أمام التومان الإيراني في السوق الحرة بإيران.

وارتفع سعر صرف الدولار الواحد إلى 14 ألف تومان (140 ألف ريال)، بعد أن كان 13 ألفا أمس الإثنين، مخالفًا التوقعات بأن تصعد العملة المحلية، عقب الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها الحكومة في 6 أغسطس الماضي.

تجدر الإشارة أن الحكومة الإيرانية اتخذت مجموعة تدابير لوقف الارتفاع الكبير في سعر الدولار في البلاد.

وكانت الحكومة الإيرانية أتخذت قرارًا تثبت بموجبه سعر صرف الدولار عند 4 آلاف و200 تومان (42 ألف ريال)، وحظرت التداول على مكاتب الصرافة.

إلا أن هذه التدابير لم تقف أمام ارتفاع سعر الدولار، ما سعى بالحكومة إلى تطبيق إجراءات تحت مسمى حزمة اقتصادية جديدة في أغسطس.

وسمحت الإجراءات الجديدة لمكاتب الصرافة العمل مجددًا وتحديد سعر صرف الدولار من قبل السوق الحرة وليس الدولة.

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